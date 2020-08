Trump usa a Presidência como um 'reality show', diz Obama

Washington - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou na noite desta quarta-feira que a democracia estará em jogo na eleição de 3 de novembro.

Obama foi o grande destaque da terceira noite da Convenção Democrata, que oficializou a chapa Joe Biden-Kamala Harris como adversária de Donald Trump na corrida pela Casa Branca, e não poupou críticas a seu sucessor no cargo.

"Trump não mostrou qualquer interesse em trabalhar, em encontrar um terreno comum, em usar o poder excepcional de seu cargo para ajudar qualquer um que não fosse ele mesmo ou seus amigos. Nenhum interesse em tratar a Presidência como outra coisa que não um reality show que ele usa para obter a atenção que deseja", afirmou.

O ex-presidente acrescentou que esperava que o republicano "mostrasse interesse em levar o cargo a sério, que pudesse chegar a sentir o peso de seu poder e descobrir alguma reverência pela democracia, mas nunca o fez".

"As consequências desse fracasso são graves: 170 mil americanos mortos [na pandemia de coronavírus], milhões de postos de trabalho perdidos, os nossos principais instintos liberados, a nossa orgulhosa reputação no mundo reduzida, e nossas instituições democráticas ameaçadas", afirmou.

Segundo Obama, "a democracia está em jogo" na disputa contra Trump. O democrata ainda definiu Biden, seu vice nos oito anos de seu mandato, como um "irmão" que tem "o caráter e a experiência para tornar o país melhor".

Harris

A terceira noite da convenção democrata ainda confirmou a candidatura da senadora pela Califórnia Kamala Harris a vice-presidente. Filha de mãe indiana e pai jamaicano, ela é a primeira mulher não branca a disputar o cargo.

"O fracasso da liderança de Donald Trump custou vidas humanas", declarou Harris, acrescentando que "não existe vacina contra o racismo". "Com essa eleição, podemos mudar a história. Vamos combater com convicção, confiança e esperança. O caminho não é fácil, mas garanto que enfrentaremos os desafios com honestidade", disse.

Moderada como Biden, a senadora foi escolhida por dialogar com um público mais jovem e acrescentar um ar de novidade e diversidade à chapa democrata. Ao fim do discurso, os dois subiram em um palco em Wilmington, na Pensilvânia, acompanhados de seus cônjuges, Jill Biden e Douglas Emhoff.

A convenção será encerrada nesta quinta-feira, com o discurso em que o ex-vice-presidente aceitará sua candidatura. Já o evento republicano acontecerá na semana que vem, também de forma virtual, para oficializar a campanha de Trump à reeleição.