Trump quer que Biden faça 'teste de drogas' antes do primeiro debate

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse que vai pedir que Joe Biden, seu adversário na corrida presidencial, seja submetido a um “teste de drogas” antes do primeiro debate entre eles. A declaração foi dada na última quarta-feira.

Em entrevista ao jornal Washington Examiner, Trump diz ter ficado “intrigado” com a melhora de desempenho de Biden durante as primárias do Partido Democrata. “Vamos pedir um teste de drogas”, disse o presidente expressando surpresa com a atitude do adversário.



Trump também diz não ter evidências concretas para apoiar suas insinuações, mas diz que é “muito bom nessas coisas”. “Eu o observei nos debates com diversas pessoas”, disse o presidente, se referindo às primárias do partido.



O presidente concluiu atacando o adversário de forma mais direta. “Biden era quase um incompetente, senão incompetente, contra Bernie ele foi normal”, afirmou Trump, que continuou: “Como isso acontece?”.