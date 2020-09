Rio - Uma violenta discussão entre um casal divorciado que morava na mesma casa terminou de maneira trágica no último sábado, com o pênis do homem sendo arrancado à dentadas. O caso aconteceu na cidade de Kitwe, na Zâmbia . As informações são do jornal Correio da Manhã.

Segundo um porta-voz da polícia local, Mukupa Musonda encontrou um rato em seu quarto após retornar bêbada de uma festa, e chamou seu ex-marido, que dormia no quarto ao lado, para ajudá-la a expulsá-lo. O homem, no entanto, se recusou a ajudá-la, o que desencadeou uma violenta discussão que terminou com seu pênis sendo arrancado à dentadas.

A polícia de Kitwe ainda não conseguiu esclarecer exatamente como o crime foi cometido, mas confirmou que Abraham está internado no hospital da cidade e sendo tratado com fortes hemorragias.