Rússia nega ter envenenado político de oposição do governo Putin

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, pediu para que os países não tirem conclusões precipitadas, uma vez que, segundo o governo russo, não existem provas do envolvimento da Rússia no caso. Ele também disse que não há razões para aplicarem sanções contra o país.

Navalny tem 44 anos e é um opositor do presidente russo, Vladimir Putin. Sua especialidade eram investigações sobre a corrupção governamental da gestão Putin. Ele desmaiou durante um voo doméstico e ficou hospitalizado na Sibéria antes de ser transferido para a Alemanha.