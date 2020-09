Vídeo! Tubarão fica preso em braço de homem após atacá-lo

Um homem protagonizou um episódio curioso enquanto nadava na praia de Jensen Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Isso porque ele foi atacado por um pequeno tubarão , que o mordeu no braço e não o largou mais.

Segundo o portal inglês The Sun, por algum motivo desconhecido, o tubarão travou seus dentes no músculo do homem e não largou mais. O sujeito decidiu ir para fora da água com o animal preso no braço. Confira o vídeo:



Depois de sair da água e ser cercado por uma multidão,o homem foi levado para um hospital da região para retirar o animal de seu braço e precisou de ajuda de uma equipe especializada. Depois de ser retirado, o animal não resistiu e morreu.