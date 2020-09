Mulher é abandonada um dia depois do casamento por causa da sogra

Canadá - Uma canadense está fazendo sucesso no TikTok após contar que seu casamento foi arruinado por conta da então sogra. Identificada como Jillian Diana, a jovem contou que foi largada pelo noivo um dia depois do seu casamento por influência da mãe do noivo. O vídeo soma mais de 13,9 milhões de visualizações.

Participando do desafio do TikTok em que a pessoa conta algo incomum que aconteceu com ela, Jillian resolveu expor seu casamento que deu errado. A noiva disse que casou em um dia “lindo” em uma praia do México, mas logo seu sonho virou um pesadelo após a “intervenção” da sogra que fez o filho escolher entre ela e a esposa.

“Ele tirou a aliança e me largou literalmente no dia seguinte ao casamento”, declarou Jillian. A jovem falou que a sogra estava “com ciúmes” da atenção que o filho estava dando a ela, mas a alegações da jovem foram rebatidas pela ex-cunhada no Twitter, que criticou a jovem e disse que ela contou “mentiras”.

Com o coração partido, Jillian pensou em voltar para o Canadá, seu país natal, mas descobriu que a fronteira estava bloqueada devido ao coronavírus. O problema é que Jillian não podia mais morar no apartamento que dividia com seu ex já que a família dele proibiu o casal de se ver.

Com a flexibilização da quarentena, ela voltou para o Canadá e tentou falar com seu ex sobre o divórcio, mas foi informada que não seria possível nos próximos três anos porque ele estava de mudando para outro país. Jillian conta que disseram a ela que o ex estava se juntando a um circo, mas ela desconfia que foi uma piada.

O sucesso do vídeo foi tanto que ela gravou outro respondendo algumas perguntas e explicou que não conseguia anular o matrimônio na região em que mora, no Canadá. Após o novo vídeo, a ex-cunhada da jovem voltou a se manifestar e disse que o relacionamento do irmão com Jillian foi um grande erro.