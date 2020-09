Centenas de sachês com maconha caem do céu e assustam as pessoas

Israel - Centenas de sachês com maconha caíram do céu esta semana na praça central de Tel Aviv para o deleite dos transeuntes atordoados, que correram para coletar o maná. Um milagre?



"Está na hora, queridos irmãos. É um pássaro? Um avião? Não, é o drone verde que distribui gratuitamente cannabis do céu", escreveu o grupo "Green Drone" em uma mensagem no Telegram, de acordo com a imprensa israelense.



O drone jogou centenas de sachês de dois gramas na Praça Rabin, em frente à prefeitura de Tel Aviv.



As duas pessoas que comandavam o aparelho foram interrogadas pela polícia.



Mas o maná do céu provavelmente continuará a cair, pois "Green Drone" anunciou que o projeto da "chuva de cannabis" continuará a cada semana em uma parte diferente de Israel, até que um total de um quilo da erva caia do céu.



Embora Israel tenha autorizado a exportação de cannabis medicinal, a produção, venda, compra e consumo desta droga para uso recreativo permanecem proibidos.