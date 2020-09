Itália - Durou apenas cinco minutos um comício do líder da oposição de extrema direita na Itália, senador Matteo Salvini, na cidade de Torre del Greco, situada na região metropolitana de Nápoles.



O ex-ministro do Interior foi recebido por vaias, gritos e até por tomates lançados contra o palco, forçando a interrupção do evento. Há dois dias, Salvini já havia sido agredido por uma mulher em um comício em Pontassieve, na Toscana.