Crocodilo ataca manada de gnus e vídeo viraliza; assista

Quênia - Um vídeo com imagens gravadas no rio Mara, no Quênia, mostra o momento em que um crocodilo se aproxima e ataca uma grande manada de gnus. O registro foi publicado nas redes sociais e viralizou rapidamente.

No vídeo, é possível ver a manada de gnus tentando atravessar o rio. Perto dos mamíferos, está o crocodilo que tenta achar uma brecha para atacar os animais que se afastarem do bando. Em um momento, ele consegue um espaço e ataca um dos gnus.

Confira o vídeo:

Apesar da força da mordida do crocodilo, o gnu resiste e aproveita a chegada do restante da manada para se desvencilhar do réptil. Depois de alguns segundos ele consegue sair da água e chega a um local seguro.