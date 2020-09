Vídeo: cisne 'obriga' mulher a colocar máscara; confira

Rio - Desde o início do ano, o uso de máscaras tornou-se item obrigatório para quem está em locais públicos em praticamente todo o mundo, devido à pandemia do novo coronavírus . Uma mulher que estava perto de um cisne, porém, não deu o exemplo, deixando o acessório pendurado em apenas uma das orelha, enquanto interagia com o animal.

Cabia então ao próprio cisne, involuntariamente, "obrigar" a mulher a usar a máscara protetora e se tornar viral nas redes sociais.

Em um vídeo de apenas dois segundos, que circula nas redes sociais, cuja localização não foi identificada, o animal puxa o objeto em sua direção antes de lançá-lo no rosto da mulher, que se desequilibra com a força do impacto.

O site do Latestly estima que a postagem, divulgada em diversos países, já tenha mais de 4 milhões de visualizações.