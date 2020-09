Menino de 10 anos morre ao contrair ameba "comedora de cérebro"

Um americano de 10 anos morreu após passar férias em um acampamento na Flórida, nos Estados Unidos, e contrair uma ameba conhecida como " comedora de cérebro ".

Segundo informações da emissora CBS News, havia um parque aquático e um lago no acampamento em que o menino estava, sendo este segundo um dos locais que o protozoário costuma viver.

O menino adoeceu repentinamente, foi levado ao hospital, mas não sobreviveu.

Outra vítima

O fato com o menino ocorreu no mês passado. Em julho desse ano, outra pessoa foi contaminada com essa mesma ameba, também nos Estados Unidos. Sua identidade e estado de saúde não foram divulgados. No ano passado, uma garota americana de 10 anos também morreu depois de contrair o protozoário enquanto nadava em um rio.