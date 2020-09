Incrível! Moradores são surpreendidos por nevasca de chocolate

Os moradores da cidade de Olten, na Suíça, pensaram que estavam sonhando quando perceberam que estava nevando chocolate em suas casas. O cacau em pó começou a cair abundantemente sobre certa parte da cidade, fazendo parecer que estavam vindo das nuvens.

A fábrica Lindt & Spruengli, porém, esclareceu a situação um pouco depois. Uma falha no sistema de ventilação da fábrica expeliu uma grande quantidade de cacau em pó para o ar durante a produção de flocos de cacau.

Os fortes ventos da cidade fizeram com que o pó se misturasse ao clima e fosse espalhado em um raio ao redor da fábrica. Moradores postaram fotos de carros cobertos com cacau em pó, bem como o chão da rua com certa quantidade de chocolate.

Os administradores da fábrica disseram que iriam custear a limpeza de todos os carros que foram cobertos, mas ninguém, por enquanto, reclamou a indenização. De acordo com eles, o pó não causa dano nenhum ao meio ambiente e à saúde. Quando ao sistema de ventilação, já foi consertado.