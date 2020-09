Fumaça de incêndios no oeste dos EUA chega a Nova York

Nova York - A fumaça dos incêndios que devastam o oeste dos Estados Unidos atravessou o país e alcançou nesta terça-feira (15) o céu de Nova York, informaram sites de meteorologia.



De acordo com o site Clima da Área Metropolitana de Nova York, a fumaça, que deverá permanecer a uma altura de 4.500 a 6.000 metros acima da capital econômica americana, era responsável por um céu levemente enevoado desta terça-feira.



Há dias a fumaça estava presa acima da costa oeste devido a fortes pressões. Mas, na segunda-feira, começou a mover-se rumo ao leste do país.



Desde segunda-feira à noite, o Serviço Nacional do Clima menciona a presença de fumaça oriunda do oeste dos Estados Unidos e visível em fotos de satélites.



Embora a fumaça tenha provocado contaminação em cidades como Vancouver, Portland, Oregon ou San Francisco, acredita-se que terá impacto limitado na qualidade do ar de Nova York, de acordo com os especialistas. A fumaça deverá dispersar-se antes da quarta-feira.



As dezenas de focos de incêndio que devastam a costa oeste há dias deixaram pelo menos 35 mortos desde o início do verão boreal, 27 deles na última semana nos estados de Washington, Oregon e Califórnia.



No total, cerca de cinco milhões de hectares foram devastados pelo fogo, o que levou líderes democratas a insistir na necessidade de lutar contra a mudança climática.