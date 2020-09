Covid-19: Pessoas que se recusaram a usar máscaras são obrigadas a cavar túmulos

São Paulo - Autoridades de Jakarta, na Indonésia, obrigaram pelo menos oito pessoas que se recusaram a usar máscaras em ambientes públicos a cavar covas para vítimas da Covid-19. As informações são do jornal local, Jakarta Post.



As máscaras são obrigatórias na região desde abril. Além disso, a lei foi reforçada em julho deste ano, como forma de conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Ainda segundo a reportagem, as pessoas não entraram em contato com os corpos.

"Há apenas três coveiros disponíveis no momento, então achei melhor colocar essas pessoas para trabalhar com eles", disse o político local Suyono ao site Tribun News, que também repercutiu o caso.

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, desde o início da pandemia 8,8 mil pessoas já morreram da Covid-19 na Indonésia. Casos são mas de 221 mil.