Jovem é picado 8 vezes pela mesma cobra em um mês; família crê que ela consegue rastreá-lo

Rio - Em um caso inexplicável de coincidência ocorrido em Uttar Pradesh, na Índia, um jovem foi picado oito vezes pela mesma cobra venenosa no intervalo de apenas no último mês. Ele foi hospitalizado diversas vezes e, milagrosamente, sobreviveu a todos os ataques. As informações são do portal India.com.

Sua família conta que o jovem Yasharj Mishra, de 17 anos, se tornou notícia em todo o país após ser vítima da sequência de ataques. O rapaz está desenvolvendo problemas psicológicos sérios e vive constantemente com medo de ser atacado.

Sem saber o que fazer, a família já apelou para médicos, encantadores de cobras e até rituais religiosos. Ela crê que o animal, de alguma forma, consiga "rastrear" e novamente encontrar o jovem.

“Nós não conseguimos entender o motivo da cobra estar mirando em Yashraj”, lamentou o pai do rapaz.