Homem é preso após escalar arranha-céu em Paris

Paris - Um homem foi preso na noite desta sexta-feira após tentar escalar sem o auxílio de cordas a Torre Montparnasse, arranha-céu mais alto da capital francesa, informou uma fonte policial.



O homem, de nacionalidade polonesa, cuja identidade não foi revelada, foi preso às 20h locais, no topo do prédio, de 209 metros. Ele se apresentou aos agentes como um turista e iniciou a escalada no fim da tarde, sem dispositivo de segurança.



Policiais do grupo de intervenção e proteção desceram em rapel quando o escalador se encontrava na metade do caminho, segundo a fonte.