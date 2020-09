Agentes bloqueiam envelope com veneno ricina enviado à Casa Branca

Estados Unidos - Agentes federais interceptaram um envelope endereçado à Casa Branca contendo o veneno ricina. A carta foi identificada por um equipamento do governo que escaneia as correspondências direcionadas à Casa Branca e ao presidente Donald Trump. As informações foram fornecidas, neste sábado, por um agente federal que afirma não poder comentar investigações em andamento.

Investigadores estão trabalhando para identificar a procedência do envelope e para quem ele foi enviado. O FBI, junto com o Serviço Secreto Americano e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, lideram as investigações. Testes preliminares apontaram a presença do veneno ricina, presente em sementes de mamona.

Em comunicado, o FBI informou que agentes estão investigando uma "correspondência suspeita recebida em uma instalação postal do governo dos EUA". O pronunciamento diz ainda que "não foi identificada nenhuma ameaça à segurança pública".

Fonte: Associated Press