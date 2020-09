Mulher é presa por correr a 115 km/h e justifica: ‘muita vontade de fazer cocô’

Estados Unidos - Uma mulher de Oklahoma, nos EUA, foi presa depois de ser perseguida por policiais por dirigir a 115 km/h, sem cinto de segurança, na última terça-feira. O mais curioso, no entanto, é a justificativa dada por Emily Owings Sind, de 28 anos, no momento da abordagem: "Estou com muita vontade de fazer cocô".

Abordada pelos policiais, Emily não tinha carteira de identidade. Ela apresentou apenas um cartão para a retirada de maconha medicinal.

Ao acessar o sistema de controle, um dos policiais descobriu que a carteira de motorista da americana havia sido revogada. Durante a abordagem, a jovem implora:

"Por que vocês não me deixam ir?", pergunta Emily.

"Porque a sua carteira está suspensa", responde um agente.

"Eu não sabia. Se soubesse, não dirigiria mais", retruca a jovem.

Emily, então, desculpou-se e pediu:

"Por favor, posso ir para casa fazer cocô?"

Ela não pôde. A motorista acabou presa. Ao ser levada para a viatura, ela perguntou:

"Posso fazer cocô no seu carro?"

Emily foi autuada por fuga, direção imprudente sem cinto de segurança e sem seguro. Os policiais ainda encontraram metanfetamina e material para consumo no carro.