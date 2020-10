Cinco dias antes, a polícia já tinha prendido um homem com ouro escondido no ânus Reprodução Internet

Por O Dia

Na Índia, um homem foi preso com quase um quilo de ouro escondido no ânus. O caso aconteceu no último dia 13, no Aeroporto de Cananor, no estado de Kerala, sudoeste do país. Segundo as autoridades, o homem escondeu as barras para não pagar o imposto de 18% sob o valor.

Os policiais desconfiaram do jeito que o homem, vindo de Dubai, estava andando. A suspeita foi confirmada numa revista íntima. De acordo com a estimativa, as peças escondidas valem cerca de U$ 60 mil, o equivalente a mais de R$300 mil.

Apesar de soar inusitado, o caso não é novidade para as autoridades locais. Cinco dias antes, no mesmo aeroporto, a polícia já havia prendido outro homem, que escondeu 615 gramas de ouro no ânus e também viajava de Dubai para a Índia.