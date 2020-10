O homem sentiu cócegas na orelha e, ao tirar os fones, se deparou com o animal Reprodução Instagram

Por iG

Sidney - Na Austrália, ao sentir cócegas na orelha, um homem encontrou uma aranha dentro do fone de ouvido que estava usando. O australiano compartilhou o vídeo em seu perfil das redes sociais, que acabou viralizando. As informações são do Metro.



De acordo com o jornal, Olly Hurst colocou os fones para cancelamento de ruído e sentiu algo estranho: "Eu sabia perfeitamente que sentia algo fazendo cócegas na minha orelha", diz o homem no vídeo.

Na gravação, é possível ver Hurst tentando tirar a aranha de dentro dos fones, mas quando vê que o animal não quer sair, diz que ele está "feliz lá dentro".

Felizmente, o animal não machucou o australiano. Segundo o Live Science, esta espécie pode chegar a medir até 30,4 centímetros e devorar animais como morcegos e pequenos gambás.