Por IG - Último Segundo

Um grupo de pescadores da Indonésia teve uma surpresa inusitada durante viagem pela costa da província de Maluku no último dia 10 de outubro: um filhote de tubarão albino e com apenas um olho no centro da face foi capturado pelas redes da embarcação.



Segundo informações da Yahoo News Australia, os pescadores encontraram um tubarão adulto preso em uma das redes. Ao abrir o animal para retirar suas vísceras, descobriram que era uma fêmea e encontraram o filhote já morto.

"Achamos três bebês dentro da mãe, mas apenas um deles tinha essas características estranhas. Não só o olho único, mas também a cor diferente, parecida com leite", disse Andy, um dos pescadores que estava no barco quando o episódio ocorreu.

O animal, que sofreu uma mutação conhecida como ciclopia, uma deformidade que ocorre durante a gestação e faz com que o embrião desenvolva apenas um dos olhos, além do albinismo, e foi entregue pelos pescadores a agentes da Marinha local para que fosse examinado por especialistas.