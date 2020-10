Foto da remoção do sanguessuga da cabeça da criança SHUANGJIANG COUNTY PEOPLE'S HOSPITAL

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/10/2020 15:09 | Atualizado 23/10/2020 15:09

São Paulo - Na província de Yunnan, no sudoeste da China, um garoto conviveu quase um ano com um parasita instalado na cabeça. Ele relatava constantemente para os pais sofrer com dor de garganta e problemas respiratórios, mas os resposnáveis preferiram tratá-lo em casa até que o quadro de saúde do garoto piorou. As informações são do jornal britâncio Daily Mail.



Ao ser examinado no hospital, os médicos descobriram a presença de uma sanguessuga viva com a extensão de uma palma da mão aberta aloja na traqueia do menino. Segundo a equipe médica, o parasita se instalou na garganta do menino após ele ingerir água não tratada.

A cirurgia foi realizada, o menino retornou para casa e os médicos orietaram a família a não deixar o garoto ingerir água não tratada.