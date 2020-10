Jerry Jeff Walker Reprodução Facebook

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/10/2020 14:24 | Atualizado 25/10/2020 14:27

Nova York - Jerry Jeff Walker, cantor e compositor country, conhecido por ser o autor de Mr. Bojangles, uma da músicas mais gravadas nos EUA (inclusive por Nina Simone), morreu na sexta-feira, em decorrência de um câncer na garganta, aos 78 anos. "Ele lutou contra a doença por vários anos", disse o porta-voz da família John T.Davis, ao anunciar seu falecimento



Walker começou sua carreira nos anos 1960 como um cantor folk, no bairro nova-iorquino de Greenwich Village, reduto dos artistas de vanguarda da época. Foi um dos criadores da banda Circus Maximus. Nos anos 1970, mudou-se para o Texas e emplacou, em 1972, outro sucesso, L.A. Freeway. Um ano depois registrou um disco de referência do universo country, Viva Terlingua. Desde então lançou 30 discos, mas Mr. Bojangles permanece como o clássico de sua carreira.



Mr. Boojangles (1968) talvez seja mais conhecida por outras gravações, além do registro de seu autor. Ela fala de um obscuro dançarino de tap-dancing dependente de álcool, que, preso em New Orleans, insistia em ser identificado apenas por Bojangles (o apelido do famoso dançarino Bill Robinson). Em, sua autobiografia, Gipsy Songman, Walker esclarece que seu personagem era um homem branco (por essa época, as prisões de New Orelans eram segregadas por etnias; então, sua influência só poderia ter sido um homem caucasiano).