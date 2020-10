Vacina de Oxford é testada no Brasil Divulgação Fiocruz

Por O Dia

Rio - A vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca produz uma resposta imunológica 'robusta' em idosos, anunciou a empresa nesta segunda-feira. As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times.

A vacina de Oxford está na fase 3 de estudos clínicos e está sendo testada em diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, países com o maior número de mortes no mundo.

Publicidade

De acordo com o Financial Times, a vacina foi capaz de estimular a produção de anticorpos e de células T em idosos - assim como em adultos mais velhos e mais novos, na faixa dos 18 aos 55 anos.

Os resultados divulgados nesta segunda-feira, que serão divulgados com mais detalhes em revistas científicas, são um importante passo para a consolidação da vacina - visto que idosos são tidos como prioridade para a vacinação, por serem mais vulneráveis à doença.