A oito dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, que coloca em disputa o democrata Joe Biden contra o republicano Donald Trump, 59,4 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Segundo um estudo da Universidade da Flórida, 40 milhões votaram pelo correio e 19,4 milhões, presencialmente.

Os estados do Texas, com 7,2 milhões; Califórnia, com 6,5 milhões e Flórida, com 5,7 milhões, são os com maior número de votos antecipados até o momento. O número equivale a 43,1% de todos os votos da eleição de 2016, quando o então candidato republicano, Donald Trump, derrotou a democrata Hillary Clinton.

Uma das pessoas a votar antecipadamente foi o atual presidente dos EUA e candidato à reeleição, Donald Trump. O republicano votou na manhã de sábado (24) em uma biblioteca em West Palm Beach, na Flórida. Também no sábado (24), a cidade de Nova York registrou longas filas no primeiro dia de votação antecipada.

Diferente do Brasil, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Os eleitores podem escolher seu candidato antes da data oficial da eleição, inclusive enviando o voto pelo correio.

Com o alto número de votos antecipados, especialistas preveem que um recorde de 150 milhões de votos pode ser batido e a taxa de participação na eleição pode ser a maior desde 1908.