A água foi descoberta na parte da superfície lunar que é iluminada pelo Sol

Por iG

Publicado 26/10/2020 15:23 | Atualizado 26/10/2020 15:34

Nasa confirmou ter encontrado água na superfície lunar, na parte iluminada pelo Sol. De acordo com a agência espacial norte-americana, ainda não é possível afirmar se a água poderá ser utilizada como recurso para seres humanos. As informações são da CNN Brasil.

Conforme a Nasa, os vestígios do recurso foram detectados por meio da aeronave Sofia, um observatório espacial acoplado em um Boeing 747, que fica na atmosfera da Terra.

De acordo com a CNN, a Nasa não soube afirmar em qual estado físico se encontra a água detectada. A descoberta ocorreu na cratera Clavius que é visível da Terra. A agência acredita que a água pode ter chegado à Lua por meio de impactos de meteoritos ou ter sido formada pela interação de partículas ejetadas do Sol.

Segundo o site de notícias, a Nasa ainda não sabe se as moléculas são de H 2 O ou de outros compostos de HO. Dessa maneira, até o momento, não é possível determinar se o recurso poderá ser usado para futuras missões.

Equipe responsável pela descoberta

O grupo responsável pela descoberta é liderado por Casey Honniball. "Muitas pessoas pensam que a detecção que fiz é gelo de água, o que não é verdade. São apenas as moléculas de água - porque estão tão espalhadas que não interagem umas com as outras para formar gelo de água ou mesmo líquido água", disse Honniball.

Conforme as informações da CNN, a Nasa está planejando o retorno dos astronautas à Lua em uma missão que visa preparar o caminho para uma viagem posterior, que levará a tripulação ao planeta de Marte. Segundo a agência, fontes acessíveis de água na Lua seriam benéficas para projetos como este.

“A água não está restrita apenas à região polar da Lua. É mais espalhada do que pensávamos”, disse Honniball.