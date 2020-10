Um dos principais temas da coletiva foi o aumento de casos na Europa, que, com um terço das mortes na último semana, foi descrita como "epicentro" da pandemia. "Vários países estão vendo aumento preocupante de casos e hospitalizações", em especial no Hemisfério Norte, afirmou Adhanom, que citou o fato de no final de semana, vários líderes terem tomado medidas "críticas" para conter casos.

"Ninguém quer mais lockdowns, mas para evitá-los, precisamos fazer nossa parte", instando a responsabilização individual, afirmou. O diretor citou que, em conversas com a chanceler alemã, Angela Merkel, apreciou sua conduta, e pediu ação conjunta na União Europeia.



Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan afirmou que não há evidências de que o aumento de casos ocorra por uma mutação do vírus, não sendo notado nenhum aumento na transmissibilidade até agora. Instando o consenso, concluiu que não deve haver uma "competição sobre qual é a melhor estratégia para conter o vírus".



Por meio da persuasão, lembrou que "não é questão de força, e sim de convencimento". Sobre eleições, afirmou que são "fundamentais para democracia", e que vários processos "foram seguros" na pandemia, apontando para medidas "positivas, como ampliar horários de votação".