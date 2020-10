Pessoas nadam ao lado de cardume e tubarões Reprodução Instagram

Por iG

Publicado há 3 segundos

Sidney - Na famosa praia de Bondi Beach, na Austrália, um drone filmou o momento exato em que um cardume de salmão e dois tubarões passam ao lado de nadadores, que não notaram a presença dos animais.



Os vídeos foram publicados na página "Drone Shark App", que faz o monitoramento de tubarões na costa da Austrália. O vídeo viralizou nas redes. A publicação dizia o seguinte:

"Se você tem medo de tubarões, fique longe dos cardumes de salmão. Precisamos aprender a coexistir com esses tubarões pois eles são visitantes regulares de Bondi Beach, especialmente em determinadas épocas do ano, que podem duras dias ou semanas. Vejo pessoas dizendo que o tubarão-lixa é inofensivo, mas já houve incidentes relacionados a esse animal no passado. Não só por esse animal, mas por outros tubarões mais perigosos, o meu conselho é ficar longe dos cardumes de salmão".