Por IG - Último Segundo

Publicado 27/10/2020 12:45 | Atualizado 27/10/2020 12:50





Dois policiais brancos do Estado da Filadéfila, nos Estados Unidos, assassinaram um homem negro com dez tiros, na última segunda-feira (25). O vídeo do assassinato repercutiu nas redes sociais e gerou uma nova explosão de protestos contra o racismo e a violência policial convocados pelo movimento Black Lives Matter. Houve confrontos, saques e destruição na cidade.

Walter Wallace Jr, de 27 anos, foi assassinado com 10 tiros. O policial alegou que ele estava com uma faca. Os vídeos que repercutiram nas redes sociais mostram a discussão entre os agentes e o homem assassinado, que realmente caminhava com uma faca empunhada, enquanto aparentava pedir para que os policiais não se aproximassem dele e da mãe, que tentava contê-lo.

Sem tempo para reação, os policiais gritam "abaixa a faca" e disparam dez tiros, à queima roupa, causando a morte de Wallace. Desesperada, a mãe se aproxima do corpo e joga algo na direção dos policiais para mantê-los afastados.

O assassinato gerou protestos imediatamente em todo o bairro. Rapidamente os policiais foram cercados por civis, que expressaram a revolta com a brutalidade policial.