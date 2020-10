Por IG - Último Segundo

Caso aconteceu em região habitada por crocodilos na Jamaica. Pixabay/Creative Commons

Um vídeo que foi postado em redes sociais mostra um grupo de capturadores indo na direção em um local habitado por crocodilos e tentando pegar um deles. Ao perceber a aproximação do homem, o animal ataca e morde o braço do profissional.

O caso aconteceu na Jamaica. No vídeo, é possível ver os homens mexendo com o crocodilo e tentando captura-lo. Entretanto, no meio do registro, o animal reage e abocanha o braço de um dos homens. Pessoas que acompanhavam o grupo começam a gritar depois do ataque. Confira o vídeo:

Segundo portais locais, depois de alguns instantes preso no braço do homem, o crocodilo soltou a vítima. O estado de saúde do capturador não foi informado até o momento. As autoridades locais alertaram a população para evitar as áreas habitadas pelos animais e para não provoca-los.