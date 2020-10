Mãe matou gêmeas enquanto dormiam e se suicidou em seguida Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 09:33 | Atualizado 28/10/2020 09:37

Rio - Uma psicóloga de 55 anos matou as duas filhas gêmeas de 7 anos a tiro enquanto dormiam - e se suicidou em seguida. O caso aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, e as informações são do jornal Daily Mail.

Michele Deegan travava uma batalha judicial contra o ex-marido pela guarda das crianças, o que acredita-se que tenha sido o motivo o crime. Ela já havia ido na Justiça denunciar ter sido vítima de violência doméstica dele.

Michele trabalhava como terapeuta e, em seu site pessoal, dizia que seu objetivo era "ensinar a seus clientes novas formas de lidar com os problemas, comportamentos e atitudes saudáveis, habilidades de comunicação para conviver com as famílias, parceiros e colegas de trabalho para que possam realizar mudanças em suas vidas".

No dia dos tiros, ela compartilhou publicações em seu Facebook sobre parentalidade e sobre como o convívio com narcisistas pode motivar o suicídio.