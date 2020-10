Mundo & Ciência

China aprova plano econômico e quer triplicar PIB até 2035

País buscará, nos próximos anos, 'desenvolvimento econômico saudável e sustentável', com prioridade no fortalecimento do consumo doméstico e da ciência e tecnologia locais

Publicado 29/10/2020 09:31 | Atualizado há 4 horas