Por IG - Último Segundo

Publicado 29/10/2020 14:40 | Atualizado 29/10/2020 14:42

São Paulo - Em Ilinóis, nos Estados Unidos, duas irmãs foram detidas por tentativa de homicídio, acusadas de esfaquear 27 vezes um segurança de uma loja após terem sido barradas por não estarem usando máscaras de proteção contra o coronavírus. As informações são do UOL.

De acordo com o portal, Jessica e Jayla Hill teriam sido barradas na frente do estabelecimento por um guarda, já que não usavam o equipamento de proteção. Em resposta, ambas teriam atacado o homem, que foi hospitalizado. O estado de saúde dele é estável.

Segundo as informações divulgadas pela CNN americana, assim que entraram na loja, as irmãs, de 21 e 18 anos tiveram uma rápida conversa com o homem, que disse à dupla que elas deveriam usar máscara e passar desinfetante nas mãos. As duas se recusaram a seguir os procedimentos, discutiram com o guarda e o atacaram ao perceberem que ele realmente não as deixaria entrar no local.

Conforme a denúncia policial, Jessica puxou a faca enquanto a irmã mais nova segurava a vítima pelos cabelos. O homem foi atingido com 27 facadas no total, acertando as costas, o pescoço e os braços dele. A polícia local informou que o segurança, de 32 anos, está hospitalizado e não corre risco de vida. As irmãs também foram levadas ao hospital, devido a cortes feitos nelas mesmas durante o ataque.

De lá, foram conduzidas imediatamente para a delegacia, onde foram detidas e indiciadas por tentativa de homicídio. Os registros da prisão indicam que Jessica e Jayla estão detidas e sem direito à fiança. No estado do crime, de acordo com o site de notícias, a pena por tentativa de homicídio varia de 6 até 30 anos de prisão.