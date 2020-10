Câmera de segurança Creative Commons

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 09:05 | Atualizado 30/10/2020 09:28

Rio - Hackers invadiram câmeras de segurança pessoais e venderam mais de 50 mil vídeos íntimos para sites pornôs. A maior parte das vítimas é da Tailândia, mas também houve invasões de câmeras em outros países, como Tailândia, Coréia do Sul e Canadá. As informações são do portal Asia One.

A maioria dos vídeos mostra pessoas relaxadas em casa, com roupas íntimas, mas também há cenas de casais e até de crianças.

Na segunda semana de outubro, investigações descobriram que um grupo dedicado a hackear câmeras - que possui um canal de comunicação com mais de mil membros de todo o mundo na plataforma Discord - estava por trás do crime. Eles descobriram uma falha, provavelmente relacionada ao uso de senhas fracas.

O especialista Clement Lee afirma que muitas câmeras de segurança são vulneráveis a esse tipo de ataque porque são instaladas remotamente. "Hackear câmeras é possível se elas estiverem acessíveis a partir de um serviço de nuvem central ou expostas à Internet", explicou. Ele aconselha os usuários a sempre adotarem senhas fortes. “Nunca presuma que sua câmera é segura”, disse. "A melhor maneira de evitar ser vítima de hackers é evitar o compartilhamento de dados pessoais online."