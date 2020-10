Angela Weiss / AFP

Por AFP

Publicado 30/10/2020 18:36 | Atualizado 30/10/2020 18:38

EUA - Os Estados Unidos superaram nesta sexta-feira os nove milhões de casos do novo coronavírus desde que teve início a pandemia, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, que reflete um recrudescimento de contágios a cinco dias das eleições americanas.



O país mais afetado do mundo pela covid-19, que atravessa uma terceira onda desde meados de outubro, acumula 9.007.298 de infecções, segundo contagem em tempo real da Universidade, com sede em Baltimore. Além disso, mais de 229.000 pessoas morreram vítimas da covid-19 no país.



A doença se espalha atualmente com mais velocidade no centro-oeste do país, que na quinta-feira alcançou um novo recorde de infecções diárias, com mais de 91 mil casos em 24 horas.



Nova York e outras regiões do nordeste também experimentam um aumento importante dos contágios à medida que o outono avança.



Enquanto isso, o presidente Donald Trump continua em campanha para superar o adversário democrata Joe Biden, que criticou a resposta ao vírus dada pelo presidente e o supera nas pesquisas de intenção de voto.



Trump minimiza o vírus, mesmo quando o número de vítimas voltou a acelerar, e transita para a reta final da campanha com vários atos presenciais nos quais raramente há distanciamento social ou uso de máscaras por parte dos assistentes. Em várias ocasiões, disse a seus partidários que o vírus está indo embora e que o país está "dobrando a curva".