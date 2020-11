Museu de cera de Berlim coloca estátua de Trump no lixo AFP

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 08:31 | Atualizado 01/11/2020 08:51

O museu de cera Madame Tussaud de Berlim, na Alemanha, colocou a estátua de Donald Trump em uma caçamba de lixo. A ação aconteceu na última sexta-feira e pode refletir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas a exibição do museu inclui ex-presidentes, por isso Trump deve voltar independente do desfecho da votação.



"A atividade é de caráter mais simbólico antes das eleições nos Estados Unidos", disse a gerente de marketing do museu, Orkide Yalcindag. "Nós aqui do Madame Tussaud de Berlim removemos a imagem de cera de Donald Trump como uma medida preparatória".



Trump está dentro do contentor, rodeado de sacos de lixo, com plaquinhas em referência ao Twitter e perto de um dos seus chapéus "Make America Great Again". A imagem de Trump, está próxima a de Barack Obama, que continua com a estátua no mesmo local.