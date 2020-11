Flores e velas colocadas na escadaria da Igreja Notre-Dame de Nice, em 30 de outubro de 2020 AFP

Por AFP

Dois indivíduos de 25 e 63 anos foram detidos, o que eleva a seis o número de pessoas presas no âmbito da investigação sobre o ataque com faca em uma basílica de Nice (sudeste da França) que deixou três mortos, incluindo uma brasileira, na quinta-feira.



Os dois homens foram detidos no sábado à tarde na residência de um indivíduo que havia sido detido algumas horas, informaram fontes judiciais.



Este último, um cidadão tunisiano de 29 anos, é suspeito de associação com o agressor, Brahim Issaoui.



Outros três suspeitos já haviam sido detidos na investigação do caso.



O agressor, Brahim Issaoui, um tunisiano de 21 anos, gravemente ferido por policiais, ainda não teve condições de ser interrogado.



De acordo com fontes francesas e italianas, Issaoui chegou ilegalmente a Europa, passando pela ilha de Lampedusa (Itália), porto habitual para os migrantes ilegais, em 20 de setembro.



Na quinta-feira, às 8H29 locais ele entrou na basílica Notre-Dame de Nice, onde, armado com uma faca, atacou várias pessoas que estavam no templo.



A polícia municipal de Nice o neutralizou às 8H57. Gravemente ferido por tiros dos agentes, Issaoui está hospitalizado. Em menos de meia hora ele matou três pessoas, incluindo a brasileira Simone Barreto Silva, 44 anos.