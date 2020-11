Homem faz compras só de cueca em protesto por roupa ser considerada 'item não essencial' no País de Gales Reprodução/Internet

Por iG

Publicado 01/11/2020 11:57 | Atualizado 01/11/2020 13:28

Um homem entrou em um supermercado em Newport, no País de Gales, vestindo apenas cueca e máscara, para protestar pelas medidas de restrição estabelecidas no país. Isso porque o governo proíbe a venda de roupas em supermercados por não considerá-las itens essenciais.



O País de Gales instaurou, na noite de 23 de outubro, um lockdown que deve durar 17 dias, como medida para conter o número de casos da Covid-19.



Chris Noden, de 38 anos, foi detido pela equipe de segurança da loja, uma unidade da multinacional varejista Tesco. Ele estava acompanhado da mulher, Dawn, que filmou a cena na qual o homem sobe as escadas rolantes do mercado apenas de roupa íntima.



No vídeo que viralizou nas redes sociais, a mulher apoia o companheiro: "A política da loja diz que roupas não são essenciais. Deixem ele comprar algumas roupas", reivindica Dawn.







"Isso está além do ridículo. Há crianças crescendo que precisam de roupas", acrescenta a mulher. O segurança da Tesco responde, por sua vez, que Chris "não está vestido apropriadamente". A discussão continua até que o segurança expulsa o casal do supermercado.