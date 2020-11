Policiais bloqueiam manifestantes durante uma marcha de opositores ao presidente bielorrusso Aleksandr Lukashenko no centro de Minsk AFP

Por AFP

A polícia da Belarus deu tiros de advertência e deteve várias pessoas durante uma manifestação em Minsk contra o presidente Alexander Lukashenko, observou um jornalista no local.

Os manifestantes caminhavam em direção à floresta Kourapaty, nos arredores da capital, onde milhares de pessoas foram executadas durante a repressão stalinista.

Aconteceram detenções, disse uma porta-voz do ministério do Interior, Olga Chemodanova, à AFP, sem especificar quantas. A ONG Viasna, por sua vez, informou que no meio da tarde já tinha registado cerca de quarentena detenções.

"Saiam você e sua polícia de choque", gritavam os manifestantes, dirigindo-se ao presidente Lukashenko.

Desde sua reeleição em 9 de agosto, o presidente Lukashenko, de 66 anos, 26 dos quais no poder, enfrenta uma mobilização popular histórica que reúne milhares de pessoas semana após semana nos protestos, apesar da repressão policial e das milhares de prisões.

Após quatro meses de manifestações, a situação parece sem saída e Lukashenko persiste em se manter no poder.

A principal opositora, Svetlana Tijanóvskaya, lançou esta semana um chamado para uma greve nacional para pressionar Lkuashenko, mas o movimento não levou à paralisia da economia.