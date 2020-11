Protestos em Barcelona durante a madrugada do dia 31 Reprodução/AFP

A última madrugada (31) foi marcada pelo protesto de grupos contrários às medidas adotadas na Espanha para conter a nova onda da Covid-19. No país, já foi imposto o toque de recolher das 23h às 6h, além do fechamento de algumas atividades.

Os protestos contaram com conflitos entre ativistas e policiais. De acordo com o jornal francês Le Monde, 12 pessoas ficaram feridas e 32 foram presa durante as manifestações em Madri. Já em Barcelona, grupos atearam fogo em lixeiras e também houve confronto com a polícia.

Em resposta aos protestos, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, publicou um tweet onde descreveu os atos como "comportamento violento e irracional", reforçando que "somente com responsabilidade, unidade e sacrifício seremos capazes de derrotar a pandemia que está devastando todos os países".