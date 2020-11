Atentado aconteceu na cidade de Quebec Reprodução/Twitter @iciquebec

Por AFP

O homem de 24 anos que matou duas pessoas com uma arma branca e feriu outras cinco no sábado à noite no centro histórico de Quebec queria "fazer o maior número de vítimas possível", mas não está associado a um grupo terrorista, afirmou a polícia neste domingo.



"Ontem vivemos uma noite de horror quando um homem de 24 anos, que não mora em Quebec, veio até aqui com a intenção de causar o maior número de vítimas possível", afirmou o chefe de polícia de Quebec, Robert Pigeon.



Ele afirmou que o agressor, armado com uma espada japonesa e que vestia roupas medievais, "escolheu as vítimas ao acaso".