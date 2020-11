Por IG - Último Segundo

Um grupo de homens armados invadiram a Universidade de Cabul, no Afeganistão, em um ataque deixou 19 mortos e 22 feridos. De acordo com informações do governo, três agressores foram mortos em confronto.



Segundo relato de um estudante da universidade, que tem cerca de 17 mil alunos, o grupo estava armado com pistolas e fuzis. No momento do confronto, uma feira de livros ocorria no campus.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O Talibã, que atualmente participa de negociações de paz com o governo do Afeganistão, negou o ataque.