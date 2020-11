Câmeras de segurança registraram o resgate feito por pessoas que estavam na plataforma Reprodução

Por iG

Publicado 03/11/2020 13:54 | Atualizado 03/11/2020 13:58

Nova Delhi- Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher foi resgatada segundos antes de ser arrastada por um trem em uma estação na cidade de Mumbai, na Índia, na última quarta-feira (28).

Segundo informações do site News18, o incidente ocorreu na estação Ghatkopar, uma das mais movimentadas da cidade. No vídeo, é possível ver o momento em que a passageira tenta entrar no vagão do trem que já estava em movimento, mas acaba atingindo um ferro que fica no vão central da porta.

Publicidade

Após a colisão, a mulher cai perto da composição e acaba sendo resgatada por um funcionário da estação e outros passageiros, que a arrastam do local segundos antes de o trem arrastá-la pelos trilhos.

De acordo com a publicação, esta não foi a primeira vez que um funcionário da empresa de trens de Mumbai precisou realizar um resgate dramático. Em fevereiro do ano passado, Praveen Kumar salvou a vida de uma passageira que caiu do trem e estava sendo arrastada pelos trilhos. Após o ato heróico, ele foi elogiado por sua agilidade e atenção durante o serviço.