Hugo e Isa Reprodução/Instagram

Por IG - Canal do Pet

Isa e Hugo são dois buldogues franceses bem conhecidos na internet. Animados e fofos, o perfil dos irmãos no Instagram tem mais de 40 mil seguidores. Como eles não conseguem postar conteúdo, a conta é gerenciada pelos pais dos pets, Buzinel Rok e Danica Brankovic.

Há algum tempo uma imagem, como outras do mesmo perfil, viralizou ao mostrar Isa sendo medicada no veterinário e Hugo prestando seu apoio à irmã. "Estou aqui com você", dizia a legenda escolhida pelos pais dos buldogues franceses.



Há alguns dias, infelizmente, Hugo veio a falecer. No perfil, os administradores explicaram que ele sentia muitas dores, não queria comer e não estava passeando. Mais motivos não foram divulgados.



Isa, a cadelinha que recebeu o apoio do irmão, por sua vez, ficou saudável. Em memória de Hugo, o perfil compartilhou recentemente uma imagem dos irmãos fantasiados para o Halloween de 2019. "Sinto sua falta, Hugo", escreveu um internauta na publicação.