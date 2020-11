Furacão atingiu a costa norte caribenha da Nicaragua com ventos de 230 km/h e fortes chuvas AFP

Por AFP

Publicado 03/11/2020 12:45 | Atualizado 03/11/2020 13:41

Bilwi, Nicarágua - O Eta atingiu a costa norte caribenha da Nicarágua e perto da fronteira com Honduras nesta terça-feira (3) como um furacão de categoria 4, com ventos de 230 km/h e fortes chuvas que já causavam inundações, segundo fontes oficiais.





O olho de Eta entrou pela costa de Bilwi, a principal cidade do Caribe Norte da Nicarágua com categoria 4 na escala Saffir-Simpson de 5, disse o diretor de Meteorologia do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter), Marcio Baca, em coletiva de imprensa.





"A beira do olho da tempestade está começando a chegar à terra firme", com ventos de 230 km/h, disse Baca.