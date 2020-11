Por IG - Último Segundo

Publicado 03/11/2020 12:37 | Atualizado 03/11/2020 12:38

São Paulo - Uma autoridade de Saúde do estado do Oregon, nos EUA, causou revolta nas redes sociais após aparecer em um programa de TV com uma fantasia de palhaço enquanto atualizava as informações sobre casos e mortes da Covid-19 na região.

This is not a photoshop. Oregon's public health authority announced COVID deaths in clown makeup. pic.twitter.com/Ta4StZHvrW — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 28, 2020

Segundo informações do site NewsViral, o caso ocorreu no último dia 14, mas só ganhou notoriedade no último final de semana, após algumas celebridades norte-americanas compartilharem um link com imagens de Claire Poche, que também é membro da Autoridade de Saúde do Oregon, com o rosto pintado e uma roupa colorida no que seria uma fantasia para o Halloween.

No trecho do vídeo que viralizou nas redes sociais, ela aparece com a inusitada vestimenta enquanto informa que o Oregon chegou a 38.160 casos de Covid-19, sendo 390 apenas nas últimas 24h, além de três mortes, o que elevou o total de óbitos no estado para 608.

A postagem, feita por um ativista chamado Ian Miles Cheong, é acompanhada de uma mensagem: "isso não é Photoshop. Uma autoridade de Saúde pública do Oregon anunciou as novas mortes causadas pela Covid usando uma maquiagem de palhaço".

Além do influencer, muitas pessoas criticaram a atitude de Poche, ressaltando que o episódio foi um "verdadeiro pesadelo" e que o estado do Oregon é "comandado por palhaços que pensaram que isso era uma boa ideia".