Por IG - Delas

A estadunidense Shana Quiato se demitiu da melhor maneira possível. Ela trabalhava em uma loja do Walmart no Texas, sul dos Estados Unidos, e se demitiu pelo auto-falante da loja. De quebra, a jovem ainda expôs casos de racismo e assédio que rolavam por lá. A moça filmou tudo e postou no TikTok, o vídeo já está com mais de 4 milhões de visualizações.

"Aqui está o meu vídeo largando o meu emprego tóxico, racista e sexista", escreveu Shana na legenda. "Atenção, clientes, funcionários e gerentes do Walmart. Meu nome é Shana, do estoque. Eu só queria vir aqui e dizer que Henry é um racista nojento. Giovanna é uma racista. Lia é uma gerente babaca. Essa empresa demite funcionários negros sem motivo. Essa empresa trata os funcionários como merd*, principalmente os do estoque", disse no microfone.

Shana também aproveitou a ocasião para denunciar casos de assédio que sofreu de alguns funcionários. "Jimmy da sessão de esportes, Joseph do caixa, Larry do setor de jardinagem, vocês são pervertidos. Eu espero que vocês não falem com as suas filhas do jeito que vocês falam comigo", disse.

A ex-funcionária do Walmart ainda mandou seus antigos chefes e a empresa tomarem naquele lugar. " Eu me demito, porr*", ela disse e saiu andando. Um vídeo postado depois mostra a reação das pessoas na loja ouvindo a reação dela.