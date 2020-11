Polícia isolou a cidade depois de ataque terrorista em Viena, na Áustria AFP

Por AFP

Publicado 03/11/2020 14:57 | Atualizado 03/11/2020 15:08

Genebra, Suíça - Dois jovens suíços de 18 e 24 anos foram presos nesta terça-feira em Winterthur, perto de Zurique, no norte da Suíça, em conexão com o atentado de Viena que matou quatro pessoas, anunciou a polícia.



"As investigações policiais identificaram dois cidadãos suíços com 18 e 24 anos. Os dois homens foram presos em Winterthur na tarde desta terça-feira em coordenação com as autoridades austríacas", disse a polícia de Zurique em um comunicado.



O possível vínculo "entre as duas pessoas presas e o suposto responsável pelos atentados agora deve ser alvo de uma investigação realizada pelas autoridades competentes", acrescentou a polícia suíça.



Quatro pessoas morreram na segunda-feira à noite em Viena depois que um jovem, de 21 anos e natural da Macedônia do Norte, começou a atirar em vários pontos da capital austríaca.



A polícia austríaca indicou nesta terça-feira que o autor do ataque simpatizava com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e que esteve preso durante o último ano.



As autoridades suíças já haviam informado hoje pela manhã que estavam investigando possíveis vínculos entre este jovem jihadista e a Suíça.



O ataque de Viena, que representou o primeiro ataque islamita na Áustria, ocorreu em meio a uma tensão crescente na Europa pela ameaça jihadista.