Polícia isolou a cidade depois de ataque terrorista em Viena, na Áustria AFP

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 16:55 | Atualizado 03/11/2020 16:56

Viena - O Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque que deixou pelo menos quatro mortos em Viena. O comunicado foi feito pelo grupo jihadista, nesta terça-feira (3), em seus canais no Telegram.



De acordo com o texto, o EI aponta um "soldado do califado" como o responsável pelos tiroteios perto de uma sinagoga e da Ópera de Viena.



Outro texto, acompanhado de foto do agressor armado, menciona “um ataque com armas de fogo realizado ontem (segunda-feira) por um combatente do Estado Islâmico na cidade de Viena”, informou a agência de propaganda Amaq.