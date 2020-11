Eleições americanas: ligações automáticas pedem que eleitores fiquem em casa Angela Weiss / AFP

Por iG

Publicado 03/11/2020 18:14 | Atualizado 03/11/2020 18:16

Nova York - FBI está investigando uma série de ligações automáticas pedindo a eleitores estadunidenses que fiquem em suas casas nesta terça-feira (3), último dia da eleição.

Segundo a CNN , um de seus funcionários da região de Atlanta recebeu uma dessas ligações, e um dos organizadores da eleição no estado de Nabraska está alertando eleitores para desconsiderar o telefonema. Ainda de acordo com a emissora, o número de origem parece ser falso, indicando que o responsável pelas ligações alterou os dados.

De acordo com um oficial sênior da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA), área dentro do FBI, a ação se trata de uma "intimidação ao eleitor, uma tática de repressão".





"Fique atento às pessoas que estão tentando te intimidar, minar sua confiança, mas mantenha a calma e vá votar", disse o funcionário sênior da CISA.

O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e um dos maiores desafios dos candidatos é motivar os eleitores para saírem de casa. No mesmo sentido, tem se tornado cada vez mais comum que grupos partidários que busquem desestimular potenciais eleitores adversários a irem até as urnas, seja de forma oficial, com exigências que dificilmente podem ser cumpridas, ou com esquemas de intimidação. O problema é conhecido nos EUA como "supressão de voto".